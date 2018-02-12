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Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что употребление парного молока значительно увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций. Пресс-релиз исследования опубликован в издании ArsTechnica.

Внимание ученых привлекла бактерия Campylobacter jejuni, поражающая желудочно-кишечный тракт и вызывающая лихорадку, рвоту и диарею. В 2016 году в штате Колорадо с кампилобактериозом госпитализировали 12 человек, при этом по сравнению с 1993 годом количество инфицированных возросло в четыре раза.

Негативное изменение эпидемиологической картины специалисты объясняют высоким спросом на парное молоко в штате. Несмотря на то, что власти Колорадо запретили его продажу, продукт все еще можно увидеть на прилавках.

Ученым удалось выяснить, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заболевания кампилобактериозом в 150 раз. Особо отмечается, что Campylobacter jejuni устойчивы к популярным антибиотикам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину.

В связи с этим специалисты советуют не пить "сырое" молоко и обращаться к врачу при первых признаках заражения инфекцией.

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