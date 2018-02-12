Невестку Трампа госпитализировали из-за конверта с белым порошком
В мире | 12 февраля 2018 года, 21:47
Супругу сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванессу Трамп госпитализировали после того, как она получила конверт с белым порошком, сообщает Fox News со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что Ванесса открыла письмо, адресованное ее мужу.
Женщину увезли в больницу в качестве меры предосторожности.
Ранее сын Трампа предложил Хиллари Клинтон нарядиться на Хеллоуин президентом США.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru