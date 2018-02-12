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Супругу сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванессу Трамп госпитализировали после того, как она получила конверт с белым порошком, сообщает Fox News со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что Ванесса открыла письмо, адресованное ее мужу.

Женщину увезли в больницу в качестве меры предосторожности.

Ранее сын Трампа предложил Хиллари Клинтон нарядиться на Хеллоуин президентом США.

Фото: pixabay.com