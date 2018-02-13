"Держали за волосы, угрожали": Саакашвили опубликовал видео своего задержания (5)

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В мире | 13 февраля 2018 года, 09:22

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в фейсбуке новое видео своего задержания в Киеве.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видеозаписи.

На видео видно, как более 10 человек в камуфляже врываются в ресторан, где находился Саакашвили, после чего выводят его на улицу, придерживая за волосы.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
www1 час назад
Ха-ха. А нафига весь фильм один чувак с фонариком бегает? Ему что приснилось что это меч джидая?
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HT4201 час назад
политическая бл*дь
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Eliza 1 час назад
А что это он без галстука ??? Неужто съел ???
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