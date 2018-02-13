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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в фейсбуке новое видео своего задержания в Киеве.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видеозаписи.

На видео видно, как более 10 человек в камуфляже врываются в ресторан, где находился Саакашвили, после чего выводят его на улицу, придерживая за волосы.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину.

Фото из Flickr