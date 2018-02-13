"Держали за волосы, угрожали": Саакашвили опубликовал видео своего задержания (5)
В мире | 13 февраля 2018 года, 09:22
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в фейсбуке новое видео своего задержания в Киеве.
«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видеозаписи.
На видео видно, как более 10 человек в камуфляже врываются в ресторан, где находился Саакашвили, после чего выводят его на улицу, придерживая за волосы.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Ха-ха. А нафига весь фильм один чувак с фонариком бегает? Ему что приснилось что это меч джидая?
3
Ответить
политическая бл*дь
2
Ответить
А что это он без галстука ??? Неужто съел ???
1
Ответить
Показать все (5)