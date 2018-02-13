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Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о наборе женщин в ряды следователей. Конкурс, однако, довольно серьезный, как и испытания.

Подать заявление для работы в прокуратуре могут женщины с саудовским гражданством и высшим образованием, сообщает газета Al Hayat со ссылкой на заявление прокуратуры. Претенденткам, помимо собеседования, придется пройти тесты на профпригодность и физическую подготовку.

Причем конкурсный отбор будет очень серьезным, пообещал генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мужиб, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Al Hayat. Зато при поступлении на новую должность они смогут вести уголовные расследования, давать показания в судах, контролировать исполнение уголовных приговоров, инспектировать тюрьмы и регистрировать жалобы заключенных.

Отметим, в сентябре 2017 года женщинам этой страны разрешили водить машину. До того времени Саудовская Аравия была единственным государством, где садиться за руль дамам не позволялось.

Список прав саудовских женщин стал расширяться благодаря реформаторской политике Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, которого назначил своим наследным принцем пришедший к власти в 2015 году король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Мухаммед бен Салман дал старт программе радикальных экономических реформ "Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030", принятой в апреле 2016 года и предполагающей уход от нефтеориентированности. При нем женщинам, в частности, начали позволять посещать спортивные мероприятия без сопровождения мужчин.

Фото из Flickr