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Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный разными скандальными высказываниями, приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а стрелять по их вагинам, так как это, по его мнению, сделает представительниц слабого пола бесполезными. Правозащитники назвали 72-летнего главу государства женоненавистником.

"Это новый приказ: мы вас не будем убивать - мы просто выстрелим вам в вагины, без которых вы ничего не стоите", - заявил Дутерте, выступая на прошлой неделе перед двумя сотнями бывших повстанцев-коммунистов во дворце Малакананг. Его слова приводит The Guardian. Речь, судя по всему, идет о представителях вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин, которое ведет партизанскую борьбу с режимом.

Полный текст его речи, переведенный на английский, опубликован на сайте президентского управления по связям с общественностью. Однако слова, обозначающие женские половые органы, в официальном тексте не называются и заменены "звездочками".

Заявление Дутерте вызвало гнев правозащитных организаций в регионе. В частности, борющаяся за права женщин партия "Габриэла" на своей странице в Facebook назвала президента мачо-фашистом и заявила, что он призывает фашистов из Новой народной армии к кровавым нарушениям прав человека, а также что его заявление выводит государственный терроризм против женщин и народа на совершенно новый уровень.

"Это очередные заявления из серии женоненавистнических, унизительных и уничижительных слов, которые он сказал о женщинах", - прокомментировал речь президента представитель правозащитной организации Human Rights Watch Карлос Х. Конде. По его словам, Дутерте призывает правительственные военные силы совершать сексуальное насилие, что является нарушением международного гуманитарного права.

Дутерте был избран президентом Филиппин в мае 2016 года и получил известность благодаря своим скандальным заявлениям с использованием крепких словечек. Он и ранее не стеснялся в выражениях: в 2015 году он умудрился оскорбить даже Папу Римского. Во время визита понтифика в Манилу в 2015 году в городе образовались многочасовые пробки, за что политик обозвал главу Римско-католической церкви "сукиным сыном". Позднее он извинился перед Папой в письме.

Сукиным сыном и геем глава Филиппин называл и американского посла Филипа Голдберга. Примечательно, что таким образом президент "мстил" послу за то, что тот раскритиковал его шуточное замечание по поводу зверского изнасилования и убийства австралийской миссионерки в 1989 году во время тюремного бунта в городе Давао. Дутерте заявил, что женщина была так красива, что он должен был изнасиловать ее первым.

В августе 2017 года Дутерте призывал полицейских убивать на месте подозреваемых в наркоторговле, которые оказывают сопротивление при задержании.

Между тем в декабре прошлого года Дутерте вдруг признался, что сам подумывал стать бисексуалом, чтобы иметь возможность "получать удовольствие разными способами". "Когда я учился в старших классах, я не знал, хочу ли я быть девочкой или мальчиком", - поделился диктатор.