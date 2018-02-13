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Лыжница Саманех Бейрами Бахер, выступившая в роли знаменосца сборной Ирана на церемонии открытия Игр-2018, сказала, что на Олимпиаде в Пхенчхане для нее главной целью является не победа, а участие.

26-летняя спортсменка отметила, что два года готовилась к соревнованиям в Тегеране, где снега почти не бывает. А на дорогостоящие поездки в Европу средств ей никто не выделяет.

"Я семь лет катаюсь на лыжах, но это мои первые Олимпийские игры", - цитирует Бахер "Спорт-Экспресс".

"Тут очень круто! Для меня главное - участие. Совсем не важно, какой я стала. Последней? Ничего. В Иране зима бывает три месяца в году, а в этом - и вовсе два. Поэтому тренироваться сложно. К сожалению, возможности готовиться в Европе у меня нет. Дорого. Очень! А в Тегеране снега мы почти не видим", - рассказала спортсменка.

На вопрос журналистов, как же она обычно готовится к выступлениям, Бахер со смехом ответила: "Бегаю".

Саманех Бейрами Бахер не смогла выйти в полуфинал олимпийских соревнований, заняв последнее, 68-е место.

"Я не очень популярная спортсменка в Иране. Да что там - меня вообще никто не знает. Федерация поддерживает меня экипировкой, но все остальное - семья. Сюда я тоже приехала благодаря федерации", - отметила девушка, которая в основное время работает архитектором и ассистентом профессора в университете.

Источник: newsru.com