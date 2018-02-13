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Известный в Турции богослов и проповедник Ихсан Шеноджак был уволен со своего поста в Управлении по делам религий после скандальных выступлений, которые были остро восприняты обществом и признаны сексистскими.

Как сообщает во вторник NewsTurk, проповедник и ранее был критично настроен в отношении прав женщин, в том числе таких, как выщипывание бровей и поступление в университет.

Однако в конце прошлого года в одной из своих фетв он заявил, что "женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад", и вызвал шквал негодования среди женских общественных организаций.

Богослову даже пришлось уволиться из учебного центра в Самсуне и перебраться в муфтият Синопа.

Последней каплей стала одна из недавних проповедей Шеноджака, в которой он утверждал, что "молодые тещи воспламеняют похоть и соблазняют женатых мужчин".

Богослов после внутреннего расследования был уволен из Управления по делам религий, но продолжит свою теологическую работу в научно-исследовательском центре.

Источник: interfax.ru

Фото: youtube.com/watch?v=6yKXB7bpXXo