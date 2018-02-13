В Турции уволили проповедника за "брови, брюки и молодых тещ" (1)
Известный в Турции богослов и проповедник Ихсан Шеноджак был уволен со своего поста в Управлении по делам религий после скандальных выступлений, которые были остро восприняты обществом и признаны сексистскими.
Как сообщает во вторник NewsTurk, проповедник и ранее был критично настроен в отношении прав женщин, в том числе таких, как выщипывание бровей и поступление в университет.
Однако в конце прошлого года в одной из своих фетв он заявил, что "женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад", и вызвал шквал негодования среди женских общественных организаций.
Богослову даже пришлось уволиться из учебного центра в Самсуне и перебраться в муфтият Синопа.
Последней каплей стала одна из недавних проповедей Шеноджака, в которой он утверждал, что "молодые тещи воспламеняют похоть и соблазняют женатых мужчин".
Богослов после внутреннего расследования был уволен из Управления по делам религий, но продолжит свою теологическую работу в научно-исследовательском центре.
Источник: interfax.ru
Фото: youtube.com/watch?v=6yKXB7bpXXo