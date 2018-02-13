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Американский журнал Wired поместил на обложку изображение побитого основателя Facebook Марка Цукерберга. Как отмечается на сайте издания, номер посвящен невзгодам, которые переживает соцсеть.

Автор иллюстрации, Джейк Роуланд из Нью-Йорка, создал образ избитого миллиардера на основе нескольких снимков.

"Wired хотел портрет избитого, раздираемого битвами Цукерберга; единственная проблема заключалась в том, что он не собирался для этого сниматься", — иронизирует Роуланд.

Тогда художник взял фото Цукерберга и совместил его с тремя снимками своих нью-йоркских моделей в синяках и кровоподтеках.

Главная статья номера повествует о череде проблем, с которыми столкнулся Facebook в последние пару лет. Речь идет о борьбе с фейковыми новостями и обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. Во время президентской кампании распространяемые через Facebook ложные сообщения обгоняли по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий.

Источник: lenta.ru

Фото: Wired