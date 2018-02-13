Избитого Цукерберга поместили на обложку журнала
Американский журнал Wired поместил на обложку изображение побитого основателя Facebook Марка Цукерберга. Как отмечается на сайте издания, номер посвящен невзгодам, которые переживает соцсеть.
Автор иллюстрации, Джейк Роуланд из Нью-Йорка, создал образ избитого миллиардера на основе нескольких снимков.
"Wired хотел портрет избитого, раздираемого битвами Цукерберга; единственная проблема заключалась в том, что он не собирался для этого сниматься", — иронизирует Роуланд.
Тогда художник взял фото Цукерберга и совместил его с тремя снимками своих нью-йоркских моделей в синяках и кровоподтеках.
Главная статья номера повествует о череде проблем, с которыми столкнулся Facebook в последние пару лет. Речь идет о борьбе с фейковыми новостями и обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. Во время президентской кампании распространяемые через Facebook ложные сообщения обгоняли по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий.
Источник: lenta.ru
Фото: Wired