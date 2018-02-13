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Суд Берлина разрешил пользователям выбирать псевдонимы для Facebook. Тем самым суд признал, что требование соцсети использовать свои настоящие имена является незаконным, сообщает The Verge.

Согласно постановлению суда, запрет использовать псевдонимы нарушает права граждан, также Facebook теоретически может использовать базу с настоящими именами в своих целях.

Facebook не согласен с решением и намерен обжаловать постановление в высшей судебной инстанции. По заявлению соцсети, псевдонимы будут вводить сообщество в заблуждение.

По мнению экспертов, Facebook не ожидал, что в Европе соцсети будет дан отпор. Дело в том, что европейские законы о праве на конфиденциальность гораздо строже, чем американские.

Если соцсеть не добьtтся отмены разрешения на использование псевдонимов, то сперва в Европе, а затем и по всему миру пользователи откажутся от настоящих имен в Facebook.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com