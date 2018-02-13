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По предварительным данным, самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье после отказа и последующего взрыва одного из двигателей.

Снегопад мешает розыскным и следственным мероприятиям на месте крушения – подъезды к полю расчищают с помощью тракторов. Операция осложняется снегопадом, сообщает Telegram-канал Mash.

Обследовать место крушения самолета решено с помощью беспилотников.

В воскресенье днем в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет, выполнявший рейс 703 Домодедово – Орск. На борту находился 71 человек. Выживших нет.

Утверждалось, что самолет горел перед падением, также источники сообщили о возможном столкновении самолета с вертолетом.

Источник: vz.ru