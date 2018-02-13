В России назвали одну из причин крушения Ан-148 (1)
В мире | 13 февраля 2018 года, 20:45
По предварительным данным, самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье после отказа и последующего взрыва одного из двигателей.
Снегопад мешает розыскным и следственным мероприятиям на месте крушения – подъезды к полю расчищают с помощью тракторов. Операция осложняется снегопадом, сообщает Telegram-канал Mash.
Обследовать место крушения самолета решено с помощью беспилотников.
В воскресенье днем в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет, выполнявший рейс 703 Домодедово – Орск. На борту находился 71 человек. Выживших нет.
Утверждалось, что самолет горел перед падением, также источники сообщили о возможном столкновении самолета с вертолетом.
Источник: vz.ru
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