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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внесло 137 книг в перечень книжных изданий, содержание которых, по мнению властей, направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

В частности, в опубликованном перечне указаны 135 российских книг, а также два издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди авторов, чьи книги попали в список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com