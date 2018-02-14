Глава МИД Нидерландов подал в отставку после обмана о встрече с Путиным (8)

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В мире | 14 февраля 2018 года, 07:22

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку после того, как солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передаёт De Telegraaf.

"Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает какие-либо сомнения", — заявил он во время выступления перед палатой представителей.

Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
ага3 часа назад
вот так бы все за свое вранье уходили в отставку.а раньше стрелялись...
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Sedna3 часа назад
Странно. Гейропа с Пиндосией всё время брешут. А тут... Что у них там случилось?
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дух времени2 часа назад
Мнение батракка значимости не имеет
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