Глава МИД Нидерландов подал в отставку после обмана о встрече с Путиным (8)
В мире | 14 февраля 2018 года, 07:22
Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку после того, как солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передаёт De Telegraaf.
"Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает какие-либо сомнения", — заявил он во время выступления перед палатой представителей.
Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России.
Источник: russian.rt.com
Фото: pixabay.com
вот так бы все за свое вранье уходили в отставку.а раньше стрелялись...
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Странно. Гейропа с Пиндосией всё время брешут. А тут... Что у них там случилось?
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Мнение батракка значимости не имеет
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