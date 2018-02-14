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Автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос на ракете Falcon Heavy, исчезнет из поля видимости земных телескопов в среду, 14 февраля. Прямую трансляцию откроют на сайте Virtual Telescope Project, она начнется в 14:15 по латвийскому времени. Об этом сообщает Mashable.

Как пишет издание, ученые считают, что автомобиль уйдет за орбиту Марса к поясу астероидов, в 2020 году пролетев мимо Красной планеты на расстоянии семи миллионов километров.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшим в мире носителем. Илон Маск признался, что сделал это «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

8 февраля астрономы Virtual Telescope Project заметили Tesla Roadster, который выглядел как яркая точка на фоне звезд. В это время автомобиль находился от Земли на расстоянии 470 тысяч километров.

Фото из Flickr