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Власти бельгийского Мускрона начали отлавливать петухов и куриц в городском парке, которые нарушают покой жителей соседних жилых домов, сообщила в среду телерадиокомпания RTBF.

Власти пошли на данный шаг по требованию горожан, которые регулярно жаловались на мешающее сну граждан кукареканье петухов.

Популяция кур и петухов в городском парке в последние годы непрестанно разрасталась по причине того, что жители пригородов Мускрона свозили и оставляли там свою домашнюю птицу.

Фото из Flickr