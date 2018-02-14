В Бельгии начали отлавливать петухов и куриц, мешающих жителям спать (5)

фото

В мире | 14 февраля 2018 года, 12:19

Власти бельгийского Мускрона начали отлавливать петухов и куриц в городском парке, которые нарушают покой жителей соседних жилых домов, сообщила в среду телерадиокомпания RTBF.

Власти пошли на данный шаг по требованию горожан, которые регулярно жаловались на мешающее сну граждан кукареканье петухов.

Популяция кур и петухов в городском парке в последние годы непрестанно разрасталась по причине того, что жители пригородов Мускрона свозили и оставляли там свою домашнюю птицу.

Фото из Flickr

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Дуся3 часа назад
Там жители просто тупые! Зачем жаловаться в мэрию, когда можно просто поймать и съесть! НА ХАЛЯВУ!!! Наверное, жители этого города думают, что курятина бывает только в супермаркетах и только в фольге - засунь в духовку и кушай, а ловить, ощипывать и готовить им непонятно.
Ответить
Патриот 3 часа назад
Сначала в СИЗО, потом на кухню и в суп.
Ответить
Светлана3 часа назад
У нас бы они не распелись так. И даже не разгулялись бы. Махом бы сожрали. Что-то и уток-то на канале стало мало.
1
Ответить