Саакашвили прибыл в Нидерланды (1)

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В мире | 14 февраля 2018 года, 16:55

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. Об этом сообщает Nu.nl.

По данным портала, Саакашвили прибыл в аэропорт Шипхол в среду, 14 февраля.

Бывший грузинский президент женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

В понедельник, 12 февраля, Саакашвили выслали с Украины в Польшу. Он уже обжаловал решение украинских властей в суде.

Источник: Газета.ru
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3453 часа назад
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