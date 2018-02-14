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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. Об этом сообщает Nu.nl.

По данным портала, Саакашвили прибыл в аэропорт Шипхол в среду, 14 февраля.

Бывший грузинский президент женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

В понедельник, 12 февраля, Саакашвили выслали с Украины в Польшу. Он уже обжаловал решение украинских властей в суде.