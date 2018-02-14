Саакашвили прибыл в Нидерланды (1)
В мире | 14 февраля 2018 года, 16:55
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. Об этом сообщает Nu.nl.
По данным портала, Саакашвили прибыл в аэропорт Шипхол в среду, 14 февраля.
Бывший грузинский президент женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.
В понедельник, 12 февраля, Саакашвили выслали с Украины в Польшу. Он уже обжаловал решение украинских властей в суде.
Источник: Газета.ru
цирк продолжается
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