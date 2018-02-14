В мире |

Художница Дженнифер Рубелл организовала кондитерский перформанс, который должен научить людей согласию.

Когда-то Дженнифер Рубелл окончила кулинарную школу, и поэтому пироги для своей арт-пьесы в галерее Мередит Розен в Нью-Йорке приготовила сама. Каждый день в течение шести недель до 17:30 посетители галереи могут метнуть в лицо Дженнифер кондитерское изделие.

Проект Рубелл носит название «Согласие», поскольку, прежде чем атаковать художницу, посетитель должен подписать подробную форму, которая обязует только единожды прицельно бросить один пирог, запрещает фотографировать процесс и предписывает неукоснительно следовать другим правилам безопасности. Форма занимает три страницы и сама по себе кажется произведением искусства.

#lastnight Публикация от Jennifer Rubell (@jenniferrubell) Фев 9, 2018 в 6:06 PST

Перформанс стартовал 8 февраля. Рубелл, одетая в черное, вышла в зал и встала на пьедестал перед публикой. Первый участник, подписавший соглашение, метнул пирог в лицо художницы. Агрессивный художественный опыт оказался малоприятным — метателю пирога захотелось извиниться перед Рубелл и поскорее уйти из галереи.

Ready Публикация от Jennifer Rubell (@jenniferrubell) Фев 7, 2018 в 5:33 PST

Один из посетителей написал художнице сообщение с вопросом о том, понравился ли ей пирог. Рубелл ответила, что узнает точно, когда «закончатся» все 192 пирога, но после удара первым ощутила облегчение.