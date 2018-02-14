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В понедельник, 12 февраля, президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели 71 человека в авиакатастрофе Ан-148 под Москвой. Заодно лидеры двух стран обсудили перспективы продолжения обмена пленными и безальтернативность минских соглашений.

О телефонном разговоре глав государств еще 13 февраля написал украинский сайт Zn.ua со ссылкой на собственные источники. По данным издания, поводом для беседы стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей. Информацию о разговоре сайту подтвердили в пресс-службе администрации президента Украины. Там рассказали, что речь шла об освобождении украинских заложников и повестке дня встречи глав МИД "нормандской четверки" 16 февраля в Мюнхене.

"Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату" и американскими союзниками", - сообщили в администрации.

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Порошенко 14 февраля. Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе беседы украинский лидер предложил помощь в расследовании причин крушения Ан-148 в Подмосковье, кроме того, стороны подчеркнули безальтернативность минских соглашений, передает "Интерфакс".

Песков подтвердил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, украинский лидер говорил, что готов взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы.

"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", - подтвердил пресс-секретарь. "Также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей", - добавил он.

Крушение самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, произошло 11 февраля в Подмосковье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.