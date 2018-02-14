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Подозреваемый в браконьерстве крупных видов семейства кошачьих был съеден львами на территории Национального парка Крюгера в ЮАР, сообщает "Би-Би-Си".

"Вероятнее всего, жертва занималась браконьерством, во время этого его и атаковали львы", — сообщил пресс-секретарь полиции.

Полиция еще не установила личность жертвы. Рядом с не съеденной животными головой браконьера были обнаружены заряженное охотничье ружье и другие боеприпасы.

Браконьерство в провинции Лимпопо растет с каждым годом. Части тела крупных кошек используются в традиционной медицине как в Африке, так и за ее пределами.

В 2015 году лев в ЮАР загрыз графического дизайнера "Игры престолов".