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Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером дорожает и торгуется уже выше отметки в 9,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 19:16 биткоин рос в цене на 7,95% — до 9,3 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 8,2% — до 9,24 тысячи долларов, на OKEx — на 8,19%, до 9,25 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, курс биткоина поднимался на 8,81% — до 9,27 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 8,23% — до 915,45 доллара, Ripple — на 5,32%, до 1,08 доллара, Bitcoin Cash — на 8,11%, до 1338,23 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 403,903 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.

В среду телеканал CNBC сообщил, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги.

"Основным принципом правительства является предотвращение любых незаконных действий или неопределенностей в вопросе криптовалютной торговли, в то же время поддерживая развитие технологии блокчейн (система обработки распределенных данных — ред.)", — сообщил в своем заявлении министр кабинета координации правительственной политики Хонг Нам-ки (Hong Nam-ki).

Южная Корея также планирует разработать способы налогооблажения сферы криптовалют. При этом с конца января в Южной Корее вступили в силу правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

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