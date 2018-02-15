Израиль отказался признавать геноцид армян
В мире | 15 февраля 2018 года, 07:30
Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян, поддержанный лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом, сообщила в среду, 14 февраля, израильская газета Jerusalem Post.
"Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавать геноцид армян и иметь для него день памяти", - приводит газета слова Лапида.
В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу "ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку".
Фото: flickr.com
Источник: www.interfax.ru