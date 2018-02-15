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Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян, поддержанный лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом, сообщила в среду, 14 февраля, израильская газета Jerusalem Post.

"Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавать геноцид армян и иметь для него день памяти", - приводит газета слова Лапида.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу "ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку".

Фото: flickr.com