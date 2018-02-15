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Насаженные на колья черепа возрастом 8000 лет, со следами тупых ударов, нашли в торфяном болоте в Швеции местные археологи. О необычной находке исследователи рассказали в журнале Antiquity.

Черепа были обнаружены во время раскопок 2009-2011 годов в торфяного болоте у реки Муталастрем. Всего были найдены черепа и части черепов 10 человек. Два из них были насажены на колья. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст черепов составляет около 8000 лет. Девять черепов принадлежали взрослым людям, два — женщинам, четыре — мужчинам. Два черепа принадлежали людям 20-35 лет, один — человеку около 50 лет. Также был найден полный скелет плода или новорожденного ребенка на 36-40 неделе внутриутробного развития.

У семи черепов наблюдались следы удара тупым предметом. На женских черепах были следы множественных ударов по затылку, на мужских — лишь один удар по макушке. Установить, чем именно были нанесены удары, невозможно, но ученые предполагают, что поводом для них послужила скорее агрессия, чем несчастный случай. Наиболее правдоподобное объяснение, считают исследователи, — эпизод насилия во время набега одного племени на другое. Разница в характере повреждений у мужчин и женщин объясняется тем, что им в битве были отведены разные роли. У более чем половины пострадавших наблюдались следы заживления — а, значит, они смогли пережить травму. У большинства черепов не хватало нижней челюсти. По словам исследователей, они были удалены специально.

Кроме того, по всей видимости, перед тем, как попасть в болото, черепа какое-то время находились в земле вместе со скелетами. Затем скелеты были выкопаны, а черепа отделены от них. Возможно, это произошло вскоре после смерти — в одном из черепов сохранились остатки мозга.

Вокруг черепов были расположены кости семи боровов, медведей и барсуков. Отметины на костях свидетельствуют о том, что животные были расчленены уже после смерти, причем не для употребления в пищу — на них нет следов воздействия огня. Также исследователи обнаружили более 400 деревянных кольев, как целых, так и разломанных. Часть из них, очевидно, использовалась для ограждения, остальные — для установки на них черепов людей и животных.

Исследователи предполагают, что на каменной платформе, также обнаруженной в болоте, могли проводить ритуалы два племени охотников и собирателей, живших на берегах реки.

Фото: flickr.com