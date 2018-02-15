Стрельба в школе в США: не менее 17 погибших, стрелок арестован
В средней школе в Паркленде, во Флориде, произошла стрельба, в результате которой не менее 17 человек погибли и несколько получили ранения.
Последние данные о числе погибших предоставил офис местного шерифа. "С прискорбием сообщаю, что 17 человек погибли", - написал шериф Скотт Израел в Twitter.
"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting— Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.
Инцидент произошел в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида (округ Броуард).
Сообщается, что сначала нападавший привел в действие пожарную сигнализацию, что вызвало в школе панику, а потом открыл стрельбу по бегущим людям.
17 people are dead after school shooting in Florida #GunControlNow— Angelina Rosy (@angelinarosy3) 15 февраля 2018 г.
Parkland #PrayforDouglas Columbine Rick Scott Nikolas Cruz AR-15s
Broward County #Florida #FloridaShooting #Parkland pic.twitter.com/4wnfs8RNHe
По словам шерифа, у стрелка была автоматическая винтовка и "бессчетное множество магазинов".
Стрелять по людям он начал на улице, убив трех человек. Затем зашел в здание школы, где застрелил еще 12 человек. Еще двое скончались от полученных ран в больнице.
Американские СМИ сразу же сообщили, что нападавший - 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. Позже его личность подтвердили в офисе шерифа, добавив, что Круз арестован.
В больницы было доставлено в общей сложности 17 человек, двое из них погибли, трое по-прежнему находятся в критическом состоянии.
Нападавший был также сначала доставлен в больницу, где медики оказали ему помощь, прежде чем передать обратно спецслужбам, поместившим Круза под арест.
Источник: bbc.com
Фото: pixabay.com