В средней школе в Паркленде, во Флориде, произошла стрельба, в результате которой не менее 17 человек погибли и несколько получили ранения.

Последние данные о числе погибших предоставил офис местного шерифа. "С прискорбием сообщаю, что 17 человек погибли", - написал шериф Скотт Израел в Twitter.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting