Лондон официально обвинил Москву в атаке вируса-вымогателя NotPetya (2)

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В мире | 15 февраля 2018 года, 08:30

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Всего за несколько недель до этого другой вирус-вымогатель, WannaCry, массово поразил британские больницы и другие учреждения Национальной системы здравоохранения (NHS).

"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Sedna17 минут назад
Уже давно пора "агрессивным русским хакерам" присвоить звание Лучших и достойнейших хакеров в мире! Ни один хакер из Пиндосии, Британии и прочих, прочих и в подметки российским не годятся. Мелочёвка.. :))
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Не, ну потнятно,18 минут назад
не инопланетяне же! А кто кроме инопланетян? Русские, конечно.
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