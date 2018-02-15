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Американский писатель Джордж Мартин, автор знаменитой фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», сообщил в комментариях к своему блогу о переносе планируемой даты выхода в свет новой книги.

Мартин указал, что не собирается выпускать шестую часть саги в 2018 году, как планировалось ранее — в этом году читателей ждет лишь первый том дилогии «Пламя и кровь».

Что касается шестой, предпоследней, книги саги «Песнь льда и пламени», которая получила название «Ветра зимы», она выйдет лишь после первого тома дилогии «Пламя и кровь». Конкретная дата не приводится.