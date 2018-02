В мире |

Полиция опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в школе Флориды, сообщает Fox News.

Стрельба в высшей школе Марджори Стонман Дуглас произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, исключенный за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки Погибли 17 человек, примерно столько же получили ранения.

Breaking News: Authorities release mug shot of Nikolas Cruz, the alleged gunman who killed 17 people at a Florida high school on Wednesday. https://t.co/8lIbdVeFWB pic.twitter.com/ZeEAvY4cwW