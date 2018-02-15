Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в школе Флориды

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В мире | 15 февраля 2018 года, 14:48

Полиция опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в школе Флориды, сообщает Fox News.

Стрельба в высшей школе Марджори Стонман Дуглас произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, исключенный за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки Погибли 17 человек, примерно столько же получили ранения.

Ранее сообщалось, что стрелявший во Флориде создал панику с помощью пожарной тревоги.

Источник: Газета.ru
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