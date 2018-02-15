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В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s убрала чизбургеры из детских наборов Happy Meal. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым требованиям McDonald’s, калорийность наборов для детей не должна превышать 600 ккал. Содержание насыщенных жиров и добавленного сахара также должно быть на уровне не более 10% от энергетической ценности. Кроме того, уровень натрия в наборах должен быть не больше 650 мг. Клиенты смогут заказать чизбургер дополнительно к набору Happy Meal, отмечает агентство.

К 2022 году McDonald’s планирует привести по крайней мере половину детских наборов к новым стандартам. В 2013 году McDonald’s убрали газировку из Happy Meal, после чего клиенты стали чаще брать минеральную воду и соки, также входящие в детские наборы.

В январе компания McDonald’s сообщила, что к 2025 году планирует полностью перейти на упаковки, созданные из экологически безопасных материалов. В компании намерены использовать только возобновляемые, переработанные и имеющие сертификат безопасности материалы. В настоящее время сеть ресторанов быстрого питания делает половину всего упаковочного материала из вторсырья.