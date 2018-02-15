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Дейтинговый сервис Tinder введет функцию, позволяющую женщинам блокировать возможность мужчин писать первыми в переписке. Об этом пишет The Verge со ссылкой на слова представительницы компании Мэнди Гинсберг.

Многие женщины не хотят, чтобы на них давили перед началом разговора, поэтому Tinder даст им контроль над началом беседы. Гинсберг добавила, что Tinder намерен полностью нейтрализовать возможность неуместного или неприемлемого общения между мужчинами и женщинами.

Когда и как будет реализована функция — пока неизвестно. Вероятно, сначала она пройдет стадию тестирования, после чего уже будет включена в следующую версию приложения.

На сегодняшний день в Tinder можно писать только после мэтча — совпадения. Мужчины и женщины могут первыми начинать переписку. После введения нового правила сервис будет похож на своего конкурента Bumble, где только женщины могут писать первыми. Сервис Bumble создал россиянин Андрей Андреев, работавший также над «Мамбой» и Badoo. В прошлом году Tinder хотел купить Bumble за 450 млн долларов, но Андреев отказался от сделки.

Источник: daily.afisha.ru