В Кремле допустили гибель в Сирии российских граждан (3)

фото

В мире | 15 февраля 2018 года, 18:16

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге подтвердила, что в результат авиаудара проамериканской коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, сообщают «Ведомости».

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — заявила Захарова.

На этой неделе группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена пятерых предположительно погибших российских военнослужащих из ЧВК Вагнера: Владимир Логинов, Алексей Ладыгин, Игорь Косотуров, Кирилл Ананьев и Станислав Матвеев.

Захарова назвала сведения о 100-200 погибших «классической дезинформацией», которую распространяют антиправительственные сирийские боевики.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Эугэнэ21 минуту назад
новость старая и по новостям уже говорили что 200+ наемников и около 40 наемников росиян какие 5 ?
Ответить
Patriot44 минуты назад
Amerikani nekad neatstaj bez atbildes uzbrukumu saviem un sabiedroto karaviriem. Pabridinaja krievus, ka saja rajona atrodas amerikani, nepaklausija krievi, tad sanemiet triecienu. Trieciens bija ar tadu speku, ka Asads ar Putinu pat pec nedelas nav attapusies un nezina, ko tagad darit un rikoties.
2
Ответить
Да3 минуты назад
Путин в шоке. Ушел в тину размышлять а итог известен, ничего. Они ведь партнеры.
Ответить