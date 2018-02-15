В мире |

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге подтвердила, что в результат авиаудара проамериканской коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, сообщают «Ведомости».

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — заявила Захарова.

На этой неделе группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена пятерых предположительно погибших российских военнослужащих из ЧВК Вагнера: Владимир Логинов, Алексей Ладыгин, Игорь Косотуров, Кирилл Ананьев и Станислав Матвеев.

Захарова назвала сведения о 100-200 погибших «классической дезинформацией», которую распространяют антиправительственные сирийские боевики.