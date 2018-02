В мире |

Полицейский из Нью-Йорка Хосе Вега подал в суд на полицию города и пытается взыскать компенсацию за ожирение, якобы вызванное его работой. Об этом сообщает New York Post.

«Эта работа – как тиран. Я поправился с 250 до 395 фунтов за год (со 113 до 181 кг) и гарантирую вам: какими бы размерами тела вы не обладали, вы едите больше меня», – сказал Вега, подчеркивая, что его ожирение вызвано не привычками питания.

A morbidly obese city cop got a hefty pension when he retired on disability at age 43, but he’s still hungry for more dough — so he’s suing the NYPD, claiming the job left him corpulent.



“The job is like a tyrant,’’ said ex-NYPD Officer Jose Vega, who is 5-foot-10 at 360 pounds. pic.twitter.com/snrxTs35xH