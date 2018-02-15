СМИ: пилоты Ан-148 ругались во время крушения (12)

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В мире | 15 февраля 2018 года, 20:02

На записи, сделанной бортовым самописцем потерпевшего крушения в Подмосковье самолета Ан-148, слышно, как пилоты читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов и механизмов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что пилоты не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают данные датчики скорости, несмотря на то, что это действие было включено в контрольную карту. После взлета пилоты обнаруживают критически низкие показания скорости, которые отличаются от показаний на приборах.

Как сообщает "Ъ", пилоты, ругаясь, предприняли попытку решить возникшую проблему. После этого самолет увеличил скорость и угол наклона к земле. По словам источника, столкновение произошло под нечленораздельные крики пилотов.

По версии источника, из данных, полученных в результате расшифровки, можно сделать вывод, что пилоты самолета не поняли, что стало причиной искаженных показаний скорости.

Источник: Газета.ru
Комментарии 12
гога1 час назад
Вы уж извините, но в статье такая хуета написана аж блевать хочется.... Все эти проверенные источники и им подобные....
2
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barakuda1 час назад
Лайнер — это вам не “кукурузник”, чтоб пилот ориентировался в пространстве по звёздам, облакам и окружающему ландшафту! На лайнере есть куча приборов, которые показывают не только ориентацию в пространстве, но и углы наклона корпуса лайнера и крыльев по отношению к земле. Так что пилоту нет особой необходимости выглядывать в иллюминатор и определять, где там небо и земля, и на какой высоте от земли он летит!

И вот произошла очередная катастрофа. С саратовским лайнером Ан-148. И опять МАК гонит какую-то чушь! Мол, катастрофа произошла потому, что датчики обледенели, а потому приборы показывали неправильно скорость самолёта, вот он и упал.

Чтоб лайнер мог спикировать на землю из-за обледеневших датчиков — такого я ещё не слышал. И чтоб при ударе лайнера о землю обломки и пассажиров раскидало на обширной территории — тоже не слышал.
Фантазии МАК безграничны.
4
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ефд24 минуты назад
Сам нашёл. Это же Украинский сайт, всё понятно.
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