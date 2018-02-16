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Актрис и режиссеров-женщин, которые собираются посетить Берлинский кинофестиваль, призвали отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. С таким предложением выступила артистка Анна Брюггеманн, пишет The Telegraph.

Актриса посчитала дресс-код мероприятия объективизацией девушек.

"От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины", — подчеркнула 36-летняя Брюггеманн.

Артистка пообещала появиться на мероприятии "в юбке, кроссовках и водолазке". Она запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll ("не ваша кукла"), в которой подробно описала свои взгляды.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик прокомментировал призывы Брюггеманн, подчеркнув, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Он попросил посетительниц "приходить в том, в чем им наиболее удобно" и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года, 68-я церемония открытия состоится 15 февраля. В 2017 году главный приз мероприятия — "Золотого медведя" — получил венгерский фильм "О теле и душе".

Фото из Flickr