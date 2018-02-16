Посетительниц Берлинале попросили одеваться менее откровенно (3)

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В мире | 16 февраля 2018 года, 07:47

Актрис и режиссеров-женщин, которые собираются посетить Берлинский кинофестиваль, призвали отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. С таким предложением выступила артистка Анна Брюггеманн, пишет The Telegraph.

Актриса посчитала дресс-код мероприятия объективизацией девушек.

"От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины", — подчеркнула 36-летняя Брюггеманн.

Артистка пообещала появиться на мероприятии "в юбке, кроссовках и водолазке". Она запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll ("не ваша кукла"), в которой подробно описала свои взгляды.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик прокомментировал призывы Брюггеманн, подчеркнув, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Он попросил посетительниц "приходить в том, в чем им наиболее удобно" и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года, 68-я церемония открытия состоится 15 февраля. В 2017 году главный приз мероприятия — "Золотого медведя" — получил венгерский фильм "О теле и душе".

Фото из Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Alex1 час назад
Может европейки тогда снобам малость отомстят ? Придут все если не в парандже,но в глухих халатах и платках ? Заставить европеек одеваться так ,как какому-то дяде удобно это просто пощёчина.Чистоплюйство это плохо закончится ,это вроде Берлинский фестиваль,а не арабский...
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Топ2 часа назад
Скоро запретят носить мини юбки, открытые декольте и большие разрезы. Зачем же они критиковали тогда Союз?
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Инфа1 час назад
Да пошла она. Корова безформенная. Нормальная денщина хочет быть сексуальной и желанной, ни кто её к этому не принуждает. Лесбиянка очередная эта Брюггеменша.
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