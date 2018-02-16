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Федеральное бюро расследований США подтвердило, что было предупреждено о Николасе Крузе, открывшем стрельбу в своей бывшей школе во Флориде и убившем 17 человек.

Как сообщается, 19-летний Круз, обвиняемый в преднамеренном убийстве 17 человек, в прошлом году оставил под одним из видео в YouTube комментарий "Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком".

Один из пользователей видеохостинга сообщил об этом комментарии в правоохранительные органы.

Как сообщает американская пресса, учителей также предупреждали о Крузе, которому было запрещено появляться на территории школы с рюкзаком.

ФБР сообщило, что провело расследование по поводу комментария в YouTube, но не смогло идентифицировать его автора.

Напомним, 17 человек погибли в результате нападения на среднюю школу Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида.

Несколько раненых остаются в критическом состоянии. Это крупнейшее по количеству жертв нападение на школы в США с 2012 года.

Что это были за предупреждения?

Увидев в прошлом году комментарий Круза в YouTube, житель штата Миссисипи Бен Беннайт поделился своей тревогой с ФБР. Беседа с его представителем, по словам Беннайта, продолжалась около 20 минут.

Бен Беннайт сообщил также, что ФБР связалось с ним опять уже после нападения на школу в Паркленде.

Представитель ФБР подтвердил, что бюро было известно об этом комментарии в YouTube, и добавил, что его сотрудники провели проверку, но не сумели выяснить, кто был его автором.

Тем временем учитель математики Джим Гард сообщил газете Miami Herald, что руководство школы разослало преподавателям электронные письма по поводу поведения Николаса Круза.

"В прошлом году нам сообщили, что ему было запрещено появляться на территории кампуса с рюкзаком, - сказал Джи Гард. - В прошлом году с ним были проблемы, он угрожал ученикам, и, как я понимаю, его попросили покинуть кампус".