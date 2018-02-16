Брейвик впервые заявил о раскаянии (1)
В мире | 16 февраля 2018 года, 09:15
Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии за совершенные им действия, сообщает газета Verdens Gang.
По информации издания, Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от "фашистской идеологии".
Брейвик отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за массовое убийство. 22 июля 2011 года он убил 77 человек в знак протеста против мультикультурализма и "мусульманского вторжения".
Источник: Газета.ru
не смешите, с чего это он расскаялся, не успеете выпустить он побьёт собственный рекорд
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