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Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии за совершенные им действия, сообщает газета Verdens Gang.

По информации издания, Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от "фашистской идеологии".

Брейвик отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за массовое убийство. 22 июля 2011 года он убил 77 человек в знак протеста против мультикультурализма и "мусульманского вторжения".