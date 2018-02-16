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Американские ученые считают, что им удалось открыть генную мутацию, способную повышать риск развития рака яичников, которая передается от отца дочери.

Носителем обнаруженной генетической вариации является Х-хромосома. Этой мутации нет в перечне уже известных генов предрасположенности к развитию рака, на которые женщины могут сдать анализы.

Однако по мнению экспертов, чтобы подтвердить поведение выявленного гена, нужны дальнейшие исследования.

Открытие опубликовали в научном журнале PLoS Genetics.

В настоящее время женщины, в роду которых кто-то болел раком, могут пройти обследование на наличие гена BRCA, который существенно повышает риск развития рака груди или яичников.

Например, Анжелина Джоли унаследовала ген BRCA1 от своей матери. После того как врачи установили, что ее риск заболеть раком груди составляет 87%, а раком яичников - 50%, звезда Голливуда решилась на превентивные операции - удалила грудь и яичники.

Однако исследователи полагают, что может быть много других случаев - на первый взгляд, спорадического рака яичников, - которые на самом деле имеют наследственную генетическую природу. В некоторых случаях генетическую предрасположенность девочки могут получить через Х-хромосому, которую они наследуют от отца.

Мужчины передают своим дочерям одну Х-хромосому.

Доктор Кевин Энг и его коллеги из Института рака Росуэлл Парк сосредоточились на одном подозрительном гене под названием MAGEC3, расположенном в отцовской Х-хромосоме.

Рак яичников, связанный с генами, унаследованными от отца (и бабушки по отцовской линии), развивался в более раннем возрасте, чем связанный с материнскими генами. Также ученые нашли связь между развитием этого заболевания у женщин и более высокими показателями рака предстательной железы у отцов и сыновей.

Для того чтобы подтвердить эту теорию, исследователям необходимо собрать данные семей с вполне определенными и довольно редкими параметрами: например, семья с тремя дочерями, у всех из которых диагностирован рак яичников, скорее вызванный унаследованными мутациями Х-хромосомы, чем мутациями BRCA.

"Это исследование показывает, что у некоторых женщин риск развития рака яичников может передаваться не только по материнской линии, но и по отцовской, - объясняет Кэтрин Пикуорс из Cancer Research UK. - В будущем это может помочь женщинам с семейной историей рака яичников лучше оценить риск развития у себя этого заболевания".

"Это важно, потому что рак яичников часто диагностируется на поздней стадии, когда его тяжело лечить. Теперь нужно получить более четкое представление о том, как генетические ошибки, обнаруженные в этом исследовании, могут повлиять на унаследованный риск развития рака яичников", - говорит она.

Фото из Flickr