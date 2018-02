В мире |

Литва сегодня отмечает столетие восстановления государственности.

Сто лет назад - 16 февраля 1918 года - в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Подписантами стали члены Совета Литвы под председательством патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса. В документе сформулированы основные принципы государственного устройства, которые в том числе стали основной литовской Конституции после выхода из СССР.

На празднование столетнего юбилея восстановления независимости Литвы прибудут почетные гости: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, президент Украины Петр Порошенко, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также представители королевских семей Швеции и Дании.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис поздравил Литву в своем Twitter.

​"Сердечно поздравляю Литву и особенно премьер-министра Саулюса Сквернялиса со 100-летием восстановления независимости!" - написал он.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич тоже поздравил Литву и отметил в поздравлении своего коллегу, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

​"Самые теплые поздравления нашей сестре и союзнице Литве, которая отмечает 100-летие восстановления государственности! Да здравствует Литва! Мы празднуем вместе!" - написал он в Twitter.

Warmest congratulations to our sister and ally Lithuania celebrating the 100th Anniversary of the Restoration of the State! Long live Lithuania! We celebrate together! #Lithuania100 @LinkeviciusL

В полдень в пятницу на площади имени Симонаса Даукантаса у президентского дворца состоится церемония поднятия флагов балтийских государств, которая завершится общим перезвоном церковных колоколов. Во время этой церемонии над площадью пролетят истребители воздушной миссии НАТО и прозвучат три почетных артиллерийских залпа. После этого, глава Литвы Даля Грибаускайте примет участие в праздничном богослужении в Кафедральном соборе Вильнюса.

В этот же день в Вильнюсе состоится шествие молодежи "Путем Литовского государства" от Кафедральной площади до кладбища Расу, где будет зачитан Акт от независимости Литвы. Вечером в пятницу по проспекту Гедиминаса будут зажжены 100 "костров свободы", а также состоятся праздничные концерты на Кафедральной площади, где популярные исполнители Литвы исполнят патриотические песни, и в Национальном театре оперы и балета.

Многие страны ЕС не обошли вниманием литовский праздник. Во многих городах были открыты выставки, в том числе в музее д'Орсе в Париже, на престижных европейских площадках проходят концерты и представляют кинофильмы, а в Риме в начале мая пройдет фестиваль литовской культуры. Google нарисовал специальную праздничную заставку, которую, к сожалению, можно увидеть только с территории Литвы, однако консульство страны в Лос-Анджелесе выложило ее в своем Twitter.

Thanks @Google for Doodle about Lithuania's Independence Day. It "depicts the Lithuanian flag alongside a stylized version of the original February 16th Act of Independence, a handwritten document lost for more than 70 years and only re-discovered in 2017" https://t.co/gv2cLYLiLJ pic.twitter.com/uS2A04HBgo