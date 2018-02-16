СМИ: для въезда в Польшу украинцы отвечают на вопросы о Бандере (5)

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В мире | 16 февраля 2018 года, 13:14

Польские пограничники начали спрашивать пересекающих границу между двумя странами украинцев об отношении к лидеру УПА Степану Бандере. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja.

Как отмечается, во время собеседования с пограничниками на польско-украинской границе нужно высказать неодобрение по отношению к Бандере и УПА. Если стремящиеся попасть на территорию Польши украинцы отказываются отвечать или уклоняются от вопросов, во въезде в Польшу им отказывают.

Ранее в Верховной раде Украины принятие Польшей закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» посчитали ударом в спину.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Св2 часа назад
Ну вот и ответочка прилетела. Как по-польски будет "кто не скачет, тот украинец"? :)))
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Лёлик2 часа назад
Опустили хохлов ниже плинтуса , это показывает всю их продажную сущность...
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Светлана2 часа назад
-А ну, как ты относишься к покойному Бандере? - с жаром спрашивает поляк.
-Да шоб вин сдох! - с жаром отвечает хохол.
-А как ты относишься к покойной банде покойного?
-Та хай вона тоже издохнет уся!

И это взрослые люди.
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