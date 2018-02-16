СМИ: для въезда в Польшу украинцы отвечают на вопросы о Бандере (5)
В мире | 16 февраля 2018 года, 13:14
Польские пограничники начали спрашивать пересекающих границу между двумя странами украинцев об отношении к лидеру УПА Степану Бандере. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja.
Как отмечается, во время собеседования с пограничниками на польско-украинской границе нужно высказать неодобрение по отношению к Бандере и УПА. Если стремящиеся попасть на территорию Польши украинцы отказываются отвечать или уклоняются от вопросов, во въезде в Польшу им отказывают.
Ранее в Верховной раде Украины принятие Польшей закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» посчитали ударом в спину.
Источник: Газета.ru
-Да шоб вин сдох! - с жаром отвечает хохол.
-А как ты относишься к покойной банде покойного?
-Та хай вона тоже издохнет уся!
И это взрослые люди.