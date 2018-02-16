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Польские пограничники начали спрашивать пересекающих границу между двумя странами украинцев об отношении к лидеру УПА Степану Бандере. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja.

Как отмечается, во время собеседования с пограничниками на польско-украинской границе нужно высказать неодобрение по отношению к Бандере и УПА. Если стремящиеся попасть на территорию Польши украинцы отказываются отвечать или уклоняются от вопросов, во въезде в Польшу им отказывают.

Ранее в Верховной раде Украины принятие Польшей закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» посчитали ударом в спину.