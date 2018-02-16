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В поисковой выдаче Google по картинкам убрали кнопку «View image» («Открыть в полном размере»), позволяющую открывать в отдельном окне изображения в полном разрешении, тем самым упрощая процесс их скачивания.

Как сообщает The Verge, нововведение стало частью сделки Google с крупнейшим фотобанком Getty Images, в рамках которой поисковик планирует усилить защиту изображений от копирования. Предполагается, что теперь пользователи будут внимательнее относиться к авторским правам на картинки.

#Google removed view image options to reduce photo stealing from google image Search pic.twitter.com/5KvGDL7NPk — Hemang Rami (@hemangrami) 16 февраля 2018 г.

Тем не менее сохранить фото из Google, не переходя на сайт, где они опубликованы, можно другими способами. Например, в поисковой выдаче нажать правой кнопкой мыши на фото и выбрать «Открыть картинку в новой вкладке» либо «Скопировать URL картинки» и вставить ее в адресную строку.

Источник: daily.afisha.ru