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Экс-модель Playboy и актриса Карен Макдугал рассказала о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007 годах, в то время, когда он уже был женат на Меланье Трамп.

Восьмистраничной рукописью об отношениях бывшей модели и бизнесмена с изданием The New Yorker поделился друг Макдугал.

По словам актрисы, она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. В то время он был женат на Меланье чуть менее двух лет.

Макдугал написала, что она сразу понравилась Трампу, они проговорили в течение двух часов, после чего у них был секс.

"Я так нервничала! Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния. Такой вежливый человек", — написала Макдугал.

По ее словам, когда она оделась, чтобы уйти, Трамп удивил ее, предложив деньги. Она отказалась, и Трамп, сказал ей, что она "особенная".

Макдугал заявила, что навещала Трампа каждый раз, когда он был в Лос-Анджелесе, а по мере развития их отношений, Трамп познакомил ее с членами своей семьи. В частности, на одной из вечеринок они сидели за столом в компании Ким Кардашьян с Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой, которая была беременна.

Кроме того, женщина утверждает, что посещала резиденции Трампа. В "Трамп-тауэр", Макдугал утверждает, что Трамп указал ей на отдельную спальню Меланьи и отметил, что его жена любит уединение, когда она может читать или просто побыть одна.

Актриса утверждает, что она и Трамп прекратили отношения после девяти месяцев в апреле 2007 года.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа заплатил $130 тысяч звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за то, чтобы она не сообщала СМИ об интимной связи с Трампом, которая якобы имела место в 2006 году.

Фото из Flickr