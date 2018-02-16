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Не выходящие из моды уже несколько сезонов подряд дырявые джинсы, мятые рубашки и растянутые свитера назвали признаком шизофрении. Такое мнение высказала порталу "Дни.ру" директор Общественного института демографической безопасности Ирина Медведева.

По ее мнению, мода на рванину является внешним проявлением гораздо более серьёзных проблем, таких как снижение нравственности, повышение уровня агрессии и деградации общества. Она добавила, что пропаганда неопрятности — это искусственное насаждение культа психических заболеваний и прямой путь к интеллектуальному распаду.

Однако другой клинический психолог Люция Сулейманова считает, что при постановке диагноза о психических расстройствах следует обращать внимание на реальную неряшливость, а не стилизованную.

Психолог указала на то, что наибольшую опасность представляют кровавые шутеры, жестокие боевики и реалити-шоу, построенные по принципу "замочной скважины". По ее мнению, они бьют по слабым местам незрелого подсознания.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com