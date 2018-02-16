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Подозреваемый в нападении на учеников школы во Флориде с огнестрельным оружием 19-летний Николас Круз сознался в содеянном.

В ходе допроса Круз сказал полиции , что "начал расстреливать школьников, которых он видел в коридорах и на территории школы".

Он рассказал, что, когда те бросились бежать, решил "сбросить свою винтовку AR-15 и жилет", чтобы смешаться с толпой (эти предметы была найдены полицией в ходе осмотра места преступления).

В полицейском отчете также отмечается, что Круз приобрел оружие в феврале 2017 года, однако данные, где оно было куплено, не приводятся.

Суд оставил Круза под арестом без возможности освободиться под залог. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам.

Жертвами стрельбы, произошедшей в школе в среду, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Всего ранения получили 14 человек.

19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Источник: interfax.ru