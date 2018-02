В Австралии семью из Мельбурна в составе 23 человек сняли с круизного лайнера компании Carnival после массовой драки. Как сообщает портал 9news, инцидент с участием около 30 человек произошел в штате Новый Южный Уэльс. Остановить его удалось лишь охранникам.

На ролике видно, как одни участники потасовки пинают других ногами. Те, в свою очередь, борются на полу. Между тем охрана пытается выбить телефоны у пассажиров, которые снимают инцидент. Другие же отдыхающие пытаются держаться подальше.

More than twenty members of the one family have been arrested, over a massive brawl on-board the Carnival Legend cruise ship. @DougalBeatty #9News pic.twitter.com/0sbdYcKV1g