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Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы.

Об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства.

Согласно документу, всех россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них в заговоре с целью совершения мошенничества, еще пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com