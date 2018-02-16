США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за "вмешательства в выборы" (4)
В мире | 16 февраля 2018 года, 20:13
Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы.
Об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства.
Согласно документу, всех россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них в заговоре с целью совершения мошенничества, еще пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Источник: russian.rt.com
Фото: pixabay.com
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