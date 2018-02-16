США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за "вмешательства в выборы" (4)

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В мире | 16 февраля 2018 года, 20:13

Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы.

Об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства.

Согласно документу, всех россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них в заговоре с целью совершения мошенничества, еще пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Alex2 часа назад
Класс !Америкосия ,со своими 13ю суперспецслужбами оказались беззащитны перед 13ю русскими !350млн.монстр сдался!13 русских выбрали Трампа!
Сам себя опозорить может тока очень умный прохвост....
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Все точно...1 час назад
Как плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Если каких-то 13 человек сотворили такое, так что смогут сделать 300? Тем не менее Пентагон и МО США берут из бюджета страны все больше и больше, а толку никакого. Вот так США и прикрывает свои делишки, но перед этим надо найти выдуманного врага( или заранее назначить), запугать весь мир, бороться с ним, а под шумок собирать денежки, и еще больше увеличивать расходы на проведение военных действий, и наведения беспорядков и дестабилизации в различных уголках мира. Что им и выгодно.
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Олег1 час назад
Моча в виде колы у них в голове.
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