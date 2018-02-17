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Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает МВД страны.

"Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

#LOÚLTIMO: Se desplomó helicóptero en el que viajaba @navarreteprida a Pinotepa Nacional; el secretario de @SEGOB_mx está bien, pero el accidente dejó muertos y heridos aún sin identificar. pic.twitter.com/cervjZlrKc — Héctor (@JimenezLandin) 17 февраля 2018 г.

Источник: ria.ru