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В Северной Каролине установят памятник подвигу советских летчиков, перегонявших самолеты-амфибии "Каталина" во время Второй мировой войны. Об этом в преддверии церемонии, посвященной памяти русских моряков в Портсмуте, заявил исполняющий обязанности мэра Элизабет-Сити Рик Кинг.

По его словам, памятник появится осенью 2018 года.

"Я думаю, что до первого декабря. Все будет зависеть от скорости взаимодействия. Когда монумент будет доставлен из России. Сейчас стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании", — сказал он.

Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.

Российский посол Анатолий Антонов напомнил об истории сотрудничества двух стран, в которой есть "славные героические страницы".

"Когда во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза", — сказал он.

"В 1944-45 годах недалеко отсюда, на Базе береговой охраны США, советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз", — добавил дипломат. В январе 1945 года один из самолетов разбился при взлете.

Источник: ria.ru

Фото: da-info.pro