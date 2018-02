В мире |

На западе Австралии кенгуру сломал челюсть молодому охотнику, пишет Daily Mail.

Как рассказал 19-летний Джошуа Хайден, животные атаковали автомобиль, из которого он пытался вести по ним стрельбу. Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло и в полете задел охотника по челюсти, после чего тот потерял сознание.

Молодой человек был в обмороке около 30 секунд. Очнувшись, он подумал, что его ударил брат, который также находился в машине. В местном госпитале Хайдену диагностировали перелом челюсти. Врачи заявили, что смогут провести операцию только через десять дней, поскольку его лицо сильно опухло.

