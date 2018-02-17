В Австралии кенгуру сломал челюсть 19-летнему охотнику (2)
В мире | 17 февраля 2018 года, 17:53
На западе Австралии кенгуру сломал челюсть молодому охотнику, пишет Daily Mail.
Как рассказал 19-летний Джошуа Хайден, животные атаковали автомобиль, из которого он пытался вести по ним стрельбу. Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло и в полете задел охотника по челюсти, после чего тот потерял сознание.
Молодой человек был в обмороке около 30 секунд. Очнувшись, он подумал, что его ударил брат, который также находился в машине. В местном госпитале Хайдену диагностировали перелом челюсти. Врачи заявили, что смогут провести операцию только через десять дней, поскольку его лицо сильно опухло.
Hunter has his jaw broken by a KANGAROO as he prepared to shoot it dead https://t.co/ari1JdH7XR— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 16 февраля 2018 г.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Надо было ему башку проломать раза четыре, чтобы вообще не очухался.
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И patriot тоже так хочет. Надо ему куда-нибудь съездить. Могу в ухо или глаз. В ауте на 30 секунд,а приятно. Очень уж нужна ему перезагрузка мозга, да и не только.
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