Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в в очередной раз подрался с котом из МИДа Палмерстоном — пользователи Twitter назвали сцену "метафорой Brexit".

Фотография лежащего на земле ошейника Ларри "разошлась" в соцсетях более четырех тысяч раз.

Кот Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании и живет там уже семь лет, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно.

Свидетелями драк обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты обычно и выкладывают "кошачьи" фото в интернет.

Пятничные снимки опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон.

