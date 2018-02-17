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Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в в очередной раз подрался с котом из МИДа Палмерстоном — пользователи Twitter назвали сцену "метафорой Brexit".

Фотография лежащего на земле ошейника Ларри "разошлась" в соцсетях более четырех тысяч раз.

Кот Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании и живет там уже семь лет, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно.

Свидетелями драк обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты обычно и выкладывают "кошачьи" фото в интернет.

Пятничные снимки опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO — Nick Dixon (@NickDixonITV) 16 февраля 2018 г.

"Драма на Даунинг-стрит этим утром – у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД", — подписал фотографию стоящих нос к носу котов Дикстон.

Позже стало ясно, что Ларри битву проиграл – ошейник валялся на земле в клочьях шерсти, и Дикстон это тоже сфотографировал.

Пользователи Twitter сочли события пятницы символичными.

Хелен Макнот написала: "Это метафора нынешнего состояния британской политики".

Журналист Лиз Джарвис поставила к репосту сообщения хэштег #BrexitMetaphor, его повторили сотни раз.

Источник: ria.ru