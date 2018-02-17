Германия назвала условия снятия санкций с России (8)
В мире | 17 февраля 2018 года, 18:47
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил возможность поэтапного снятия санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения из Донбасса.
"Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции. Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", — сказал он.
По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности.
"Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность", — заключил Габриэль.
Источник: lenta.ru
Вот пусть хохлы и отваливают от Донбасса как с техникой, так и без нее.
220
Ответить
Не надо ничего снимать, продолжайте вводить новые санкции, Россия переживёт а вы??!!
115
Ответить
Задолбали!!! Хрен вам а ни Донбасс! Россия своих не бросает! А вот газ вам скотам пора отключать, пришло время! Гейропа напрочь извращённая. Условия они ставить надумали! Дебилы!!!
13
Ответить
Показать все (8)