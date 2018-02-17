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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил возможность поэтапного снятия санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения из Донбасса.

"Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции. Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", — сказал он.

По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности.

"Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность", — заключил Габриэль.

Источник: lenta.ru