Среди пользователей Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлена 93-летняя старушка. Во время занятий фитнесом она повторяет движения тренера и весело смеется. Видеозапись этих позитивных занятий в своем Twitter-аккаунте опубликовала дочь тренера.

"​Моя мама тренирует эту 93-летнюю бабушку, и это самое милое, что можно себе представить. Улыбка и смех возвращают ей молодость", — написала она в описании ролика.

Пользователи принялись активно комментировать видеозапись. Им очень понравилась активная старушка.

"Вместе с ней ну просто невозможно не улыбаться и не смеяться! Это лучшее, что случилось со мной за день", — пишет одна из них.

На момент публикации этого материала за двое суток видеозапись набрала более 391 тысячу лайков и 136 тысяч ретвитов.

My mom trains this 93 year old and it’s the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessed pic.twitter.com/oeRWylrLV4