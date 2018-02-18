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В польском поселении Буков корова, спасаясь от скотобойни, сбежала и поселилась на острове. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Инцидент произошел еще в конце января. Работники местной фермы попытались погрузить животное в автомобиль. В этом момент корова вырвалась, сломала ограждение и сбежала.

Животное обнаружили на берегу близлежащего озера. Тогда работники фермы попытались поймать корову, но та напала на них, сломав одному из мужчин руку и ребра. После этого корова прыгнула в воду и уплыла на остров.

Как сообщается, животное уже три недели обитает там и не подпускает к себе людей. Хозяин фермы, тем не менее, не бросил корову и оставляет ей еду.

Фото: pixabay.com