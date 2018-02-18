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В Лондоне в зале Royal Albert Hall сегодня состоится 71-я церемония вручения премии BAFTA. Британская киноакадемия объявит 12 лауреатов. В начале следующего месяца авторы кинолент будут бороться за статуэтку "Оскара".

Претендентами на "Золотые маски" стали работы таких режиссёров, как Гильермо Дель Торо, Лука Гуаданьино, Джо Райт, Кристофер Нолан и Мартин Макдонах. Последний, по мнению экспертов букмекерской конторы Ladbrokes и William Hill, имеет большие шансы на победу.

За первенство в номинации поборется и российский режиссёр. На премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" номинирована кинолента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Конкурентами для него станут Асгхар Фархади, Пак Чхан-ук, Пол Верховен и Анджелина Джоли.

Фото: flickr.com